Варшава, 14 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Несколько сотен человек 14 апреля приняли участие в антиизраильской акции в центре Варшавы, передаёт «РИА Новости».

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На площади Спасителя собрались люди с флагами Палестины, а также с плакатами в поддержку этой страны, против Израиля и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На плакатах, в частности, было написано: «Мы солидарны с палестинским сопротивлением», «Стоп геноцид», «Израиль — машина смерти», «Нетаньяху — террорист».

От площади Спасителя участники акции двинулись маршем к посольству Израиля. Протестующие требуют выслать из Польши посла этой страны и разорвать дипломатические отношения с Израилем. Митингующих сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, после обострения палестино-израильского конфликта, вызванного нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в целом ряде западных стран прошли масштабные антиизраильские выступления. В частности, участники одной из таких акций сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. В Швеции в пропалестинской акции приняла участие активистка Грета Тунберг, она поддержала призыв «раздавить сионизм».

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным. Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, заявил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.