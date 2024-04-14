Москва, 14 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил 14 апреля министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц в своём официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы — и возьмем с Тегерана цену в подходящее для нас время и подходящим образом», — заявил он на видеозаписи, опубликованной в канале.

Говоря о ночной ракетной атаке, Ганц подчеркнул, что инцидент не исчерпан. Также он призвал укреплять существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания «прямо сейчас».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Израиль ответит на массированную атаку Ирана, однако масштабы и параметры ответа на данный момент не определены. В это же время американская газета The New York Times написала, что несколько израильских чиновников предложили нанести ответный удар по Ирану, однако было принято отказаться от этого шага после разговора премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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Иранский гостелеканал Press TV уточнял, что Тегеран в ходе ударов по Израилю применил как минимум семь гиперзвуковых ракет. Причём, по данным канала, ни одна из них не была перехвачена «беззащитным Израилем».

В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.