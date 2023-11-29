Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон в Колумбийском университете в США, сообщает портал BreakThrough News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Речь идёт о группе активистов из нескольких десятков человек, которые устроились на полу в холле университета. Они держали в руках плакаты с обвинениями в том, что учебное заведение финансирует кровопролитие.

Участники акции также заявили, что Клинтон занимается «поддержкой геноцида». На видеозаписи, которую распространили журналисты, видно, как экс-госсекретарь идет по коридору в окружении нескольких человек. В BreakThrough News утверждают, что протестующие являются студентами.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября газета The New York Times (NYT) написала, что учащиеся Колумбийского университета покинули лекцию Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений других студентов в антисемитизме. Речь идёт о группе студентов, чьи фотографии были размещены на больших экранах, установленных возле университетского кампуса. Под изображениями пометили надпись «Главные антисемиты Колумбийского университета».

Эти учащиеся ранее подписали обращение с обвинениями в адрес Израиля в обострении конфликта на Ближнем Востоке. Во время лекции Хиллари Клинтон в холле здания собралась группа протестующих, которые потребовали оказать пострадавшим студентам немедленную юридическую поддержку. Слушатели выступления бывшего госсекретаря решили выйти из лекционного зала, не прослушав даже половину доклада, и спустя некоторое время присоединились к протестовавшим в холле. Лекция Клинтон была посвящена участию женщин в мирных процессах.