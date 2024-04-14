Вашингтон, 14 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Атаку Ирана на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам в сирийском Дамаске, заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

F-14 ВВС Ирана

«Военные действия Ирана, проведённые на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, были ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических объектов в Дамаске. Дело можно считать завершённым», — прокомментировали в постпредстве.

Как сообщало ИА Регнум, ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского Корпуса КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей данного военного формирования.

Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на контрмеры и ответ Израилю. В Тегеране также подчеркнули, что израильский удар стал грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека.

Вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право. В постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты подтвердили получение израильского запроса. Срочное заседание членов СБ ООН запланировано на 16:00 (23:00 мск) 14 апреля.