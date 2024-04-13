Вашингтон, 13 апреля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Россия может в любое время уничтожить армии стран НАТО из-за их неспособности собраться в единую силу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что личный состав армий западных стран неподготовлен и неспособен сражаться в затяжных боевых действиях.

«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, её численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой», — сказал Риттер.

По его словам, главная проблема альянса состоит в том, что более 30 стран не способны объединиться в единую силу в условиях боевых действий.

Он добавил, что у России единая армия, которая собирается в кулак каждый раз, когда захочет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 апреля главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что члены альянса считают, что не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого.

19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его утверждению, из-за якобы возросшей угрозы этого западным государствам нужно создать систему, позволяющую обучить военному делу как можно большее количество людей на случай войны, независимо от того, произойдёт она или нет.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО. Глава государства также назвал фигурой речи такие слова президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 декабря 2023 заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что это именно Запад делает противника из России.