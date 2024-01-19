Вашингтон, 19 января, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — цитирует его издание The Telegraph.

По его словам, на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.

Он также похвалил Швецию, власти которой ранее обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО.

«Всё начинается с этого. Осознание того, что не всё можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между Россией и НАТО, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Информация о «войне» появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день «война не стоит на пороге его страны».

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава финского МИД Элина Валтонен 18 января заявила, что Финляндия не видит в России прямой военной угрозы.

18 января в НАТО заявили, что Североатлантический альянс намерен провести самые масштабные военные учения в истории, которые будут имитировать начало третьей мировой войны.