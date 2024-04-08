Вашингтон, 9 апреля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Члены Североатлантического альянса считают, что не находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Об этом 8 апреля на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию организации, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам Каволи, целью НАТО является «сдерживание подобной войны» и по этой причине члены альянса поддерживают киевский режим.

«Мы не хотим войны с Россией», — сказал генерал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесёт большей безопасности Европе. В МИД РФ также не раз говорили, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.

Как сообщало ИА Регнум, вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта, заявил 8 апреля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако альянс, несмотря на данные России обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.

Генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер после распада СССР уверял Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР, в том, что НАТО не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Соответствующие документы, включающие стенографические записи, в четверг, 4 апреля, обнародовал Архив национальной безопасности США.