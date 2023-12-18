Москва, 18 декабря, 2023, 16:23 — ИА Регнум. У России нет намерений атаковать страны НАТО, это именно Запад делает из Москвы противника, заявил 18 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров.

Wu Wei /ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Заявления президента США Джозефа Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия, успешно завершив специальную военную операцию, якобы «возьмётся за НАТО», говорят об их отчаянном положении, подчеркнул министр.

Власти США и Великобритании должны понимать, что если они в этом конфликте хотят «отсидеться за океаном», то определённые грани в отношениях с Россией переходить нельзя, добавил Лавров.

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