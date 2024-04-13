Тегеран, 13 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Родственники сотрудников посольства Германии в спешке уезжают из Тегерана в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль, сообщило 13 апреля немецкое издание Bild в своём Telegram-канале.

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Точное число граждан ФРГ, которые собираются уехать из Ирана, газета не уточняет.

В материале уточняется, что посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Президент США Джо Байден в этот же день предупредил Иран, что в случае нанесения удара по Израилю достичь успеха не получится, и призвал этого не делать.

Вечером 12 апреля стало известно, что шиитское движение «Хезболла» выпустило около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватили средства ПВО, остальные упали в пустынной местности. На следующий день ВВС Израиля атаковали крупный военный объект «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.