Вашингтон, 12 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден 12 апреля предупредил Иран, что в случае нанесения ответного удара по Израилю достичь успеха не получится.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы, как Соединённые Штаты, преданы делу защиты Израиля. Мы будем поддерживать Израиль. Мы поможем защитить Израиль. И Ирану это не удастся», — сказал Байден.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, каково его послание Тегерану на фоне возможной ответной атаки израильской территории. Байден ответил, что делать этого не стоит.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля в минобороны Сирии заявили об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права. Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

Американская газета The Wall Street Journal 11 апреля сообщила со ссылкой на источник, что Израиль готовится к ответной атаке Ирана в течение 24–48 часов. По данным осведомлённого источника издания, окончательное решение пока не принято, хотя планы атаки обсуждаются.