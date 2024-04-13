Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. ВВС Израиля атаковали крупный военный объект шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Воздушному удару подвергся объект в районе Рихан на юге Ливана, включающий военные комплексы и военный пост, уточнили в ЦАХАЛ.

Атаке израильских истребителей предшествовал ракетный удар со стороны Ливана. Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 апреля «Хезболла» выпустила около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватили средства ПВО, остальные упали в пустынной местности.

В движении «Хезболла» заявили, что запустили ракеты по артиллерийским позициям ЦАХАЛ. Ранее Тегеран обещал ответить на израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате пять человек погибли, ещё 12 получили ранения. В числе погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.