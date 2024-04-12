Тель-Авив, Израиль, 12 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. На севере Израиля дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщила 12 апреля пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Позднее представители движения «Хезболла» заявили, что выпустили десятки ракет по артиллерийским позициям армии Израиля.

Пострадавших в результате атаки не зафиксировано, отметили в свою очередь представители армии Израиля. Около 40 ракет достигли территории страны, часть была перехвачена средствами ПВО, другие упали в пустынной местности, сказано в сообщении.

«Зафиксировано около 40 ракет, перелетевших с территории Ливана, некоторые из них были перехвачены, остальные упали в незаселённой местности. О пострадавших не сообщалось», — заявила пресс-служба армии Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Пять человек погибли, ещё 12 получили ранения. Погиб в том числе командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных бесчеловечным нападением и явным нарушением международного права. Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. В Кремле заявили, что всем сторонам следует быть сдержанными, чтобы не допустить полной дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху продолжает попытки спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке, и, после того как Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, все ждут иранского возмездия, отметил в своей статье для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.