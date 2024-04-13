Москва, 13 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Предупреждения Ирана со стороны Израиля и США направлены на подготовку общественного мнения к тому, что якобы были предприняты все возможные усилия для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение 13 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики Григорий Лукьянов, комментируя заявление официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари о том, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана в ближневосточном регионе Тегеран понесёт ответственность за это.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Израильский военный заявил об этом после того, как военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. По некоторым данным, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. На борту контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранскими военными в Ормузском проливе, находятся 25 членов экипажа.

Президент США Джо Байден 12 апреля предупредил Иран, что в случае нанесения ответного удара по Израилю достичь успеха не получится.

«Соответствующие заявления Израиля и США направлены не столько на то, чтобы отговорить Иран от какого-либо удара, сколько на подготовку общественного мнения к тому, что были предприняты все возможные усилия для деэскалации ситуации. Эта ситуация сложилась исключительно по вине действующего правительства Израиля, которое согласовало удар по иранскому представительству в Дамаске. Это действие, нарушающее все нормы международного права и статус дипломатических представительств, не могло быть интерпретировано в Иране иначе как грубое нарушение прав Ирана и грубое действие враждебного и агрессивного характера», — отметил Лукьянов.

Он отметил, что однако Иран продолжает проявлять стратегическое терпение, но на фоне атаки это терпение может быть исчерпано. Политическая риторика, которая сегодня звучит из Тегерана указывает на то, что Иран крайне серьёзно относится к происходящим событиям. Также серьёзно к ситуации относятся и в Саудовской Аравии, которая всячески пытается не допустить дальнейшей эскалации, поскольку ценит достижения в договорённостях и нормализации двухсторонних отношений, которые были достигнуты при посредничестве Китая в 2023 году.

Не ответить Ирану сейчас достаточно сложно, поскольку иранское руководство на протяжении многих лет ведёт риторику о необходимости защиты своих интересов. Нынешний удар Израиля провоцирует Иран на нападение. Большая война в регионе и дальнейшая эскалация не отвечают стратегическим интересам Ирана. Такая война и эскалация нужна только кабинету израильского премьера Биньямина Нетаньяху, для которого это является единственным способом остаться у власти и избежать уголовного преследования внутри Израиля, добавил востоковед.

По его словам, стратегия Ирана отмечает дальнейшее продолжение кампании ассиметричных действий против Израиля и США. Израильская и американская военно-экономическая мощь находится если не на пределе, то, по крайней мере, последовательно истощается. США истощаются из-за необходимости уделять большое внимание и выделять огромные ресурсы сразу на три фронта: на ближневосточный, восточно-европейский и восточно-азиатский.

Лукьянов добавил, что израильская экономика и человеческие ресурсы мобилизованы по максимуму начиная с октября 2023 года. В нынешних условиях чем больше затягиваться боевая тревога и чем больше все силы Израиля будут направлены на обеспечение обороны, тем будут стабильно истощаться его ресурсы. Тем самым выполняться стратегическая цель Ирана по ослаблению его противника. В Иране отдают себе отчёт о том, что если сейчас начнётся большая война, то победить в ней будет практически невозможно. Поэтому иранское военно-политическое руководство продолжает искать инструменты, чтобы выйти из сложившейся ситуации и сохранить лицо, не допустив легитимизации противником нанесения удара по территории самого Ирана.

«По сути, израильское руководство сейчас преследует цель создать международные условия для нанесения удара по ядерным объектам на территории Ирана. Всё остальное является лишь подготовительной информационной компанией для нанесения этого удара. Готовность Израиля нанести удар по иранской территории как никогда высока. Но Израиль понимает, что в нынешних условиях после того, что его военные натворили в секторе Газа, мировое общественное мнение будет выступать против него. Поэтому ему и необходимо спровоцировать Иран нанести удар по территории Израиля», — пояснил эксперт.

По его словам, у Ирана есть достаточно средств и возможностей для того, чтобы, не прибегая к новым средствам, используя уже задействованный инструментарий асимметричной войны на сопредельных территориях, нанести Израилю достаточно серьёзный ущерб. Речь идёт о привлечении сил в Ливане и Сирии, а также об ударе по коммуникациям израильских союзников в Персидском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море. Этого будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать, что ответный удар наносится, но с другой стороны, это не создаст прецедента для нанесения ответного удара по территории самого Ирана.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля в минобороны Сирии заявили об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права. Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

Американская газета The Wall Street Journal 11 апреля сообщила со ссылкой на источник, что Израиль готовится к ответной атаке Ирана в течение 24–48 часов. По данным осведомлённого источника издания, окончательное решение пока не принято, хотя планы атаки обсуждаются.

Американский президент Джо Байден 12 апреля предупредил Иран, что в случае нанесения ответного удара по Израилю достичь успеха не получится. Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, каково его послание Тегерану на фоне возможной ответной атаки израильской территории. Байден ответил, что делать этого не стоит.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана в ближневосточном регионе Тегеран понесёт ответственность за это.