Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана в ближневосточном регионе Тегеран понесёт ответственность за это, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«Иран столкнётся с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы также готовы ответить», — отметил военный.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета Wall Street Journal писала, что руководство Ирана ещё не приняло окончательное решение по нанесению ответного удара Израилю. Источник издания заверил, что планы атаковать Израиль обсуждаются, но «финальное решение» пока власти Ирана не приняли.

Вместе с тем президент США Джо Байден 12 апреля предупредил Иран, что в случае нанесения ответного удара по Израилю достичь успеха не получится, и призвал этого не делать.

В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске ситуация на Ближнем Востоке ещё больше обострилась. На сайтах внешнеполитических ведомств стран Евросоюза стали появляться предостережения о поездках в регионы с растущей напряжённостью.

Россия решительно осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД потребовал от Израиля прекратить агрессивные действия и призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских войск.