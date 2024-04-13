На борту захваченного Ираном судна MSC Aries находятся 25 членов экипажа
Тегеран, 13 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На борту контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранскими военными в Ормузском проливе, находятся 25 членов экипажа, сообщил 13 апреля представитель компании-оператора судна MSC.
Компания сотрудничает с профильными ведомствами, чтобы способствовать возвращению как членов экипажа, так и самого судна, сказал представитель MSC в интервью ТАСС.
«С сожалением сообщаем, что на борт судна MSC Aries, которое принадлежит компании Gortal Shipping Inc, аффилированной с Zodiac Maritime и зафрахтованной MSC, высадились с вертолёта представители иранских властей в тот момент, когда судно проходило через Ормузский пролив сегодня утром, примерно в 02:43 UTC (05:43 мск. — Прим. ред.). На борту судна 25 членов экипажа», — отметил собеседник агентства.
После захвата маршрут контейнеровоза был изменен, судно движется в сторону Ирана, добавил представитель компании.
Как передавало ИА Регнум, ранее 13 апреля иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries.
По данным агентства Associated Press, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после захвата судна призвал Европейский союз признать КСИР террористической организацией, а также ввести новые санкции против Ирана. Действия КСИР Кац назвал пиратством, а также заявил, что судно принадлежит не Израилю, а португальской компании.