Энергодар, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) удар нанесли дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара Запорожской области, сообщила 13 апреля ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Евгений Биятов/РИА Новости

«У нас был прилёт в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе. Информации по пострадавшим не поступало. В медсанчасть никто не обращался», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля глава Энергодара Эдуард Сеновоз информировал, что украинские войска атаковали беспилотником территорию тепловодоканала. Мэр добавил, что в результате атаки пострадавших нет, повреждены окна и фасады зданий.

7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль. Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

Позднее корпорация «Росатом» заявила о прямой угрозе безопасности станции. Вследствие беспрецедентных атак дронов ранения получили трое сотрудников.

После неоднократных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание в закрытом формате для прессы провели 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Киеву это развязывает руки для дальнейших безрассудных действий, добавил дипломат.