Вена, 12 апреля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, и это развязывает руки Киеву, который совершает террористические атаки. Такое мнение высказал журналистам представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Schölla Schwarz МАГАТЭ

Россия ранее потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Ульянов пояснил позицию МАГАТЭ, которая не называет сторону, виновную в обстрелах ЗАЭС.

«Украинцы как бы «неприкасаемые». Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела, поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — признал Михаил Ульянов по итогам заседания.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос об атаках киевского режима на Запорожскую АЭС будет поднят в ходе брифинга Совета Безопасности ООН, заявила 10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат также добавила, что Москва призвала руководство МАГАТЭ «дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий» киевского режима.

7 апреля госкорпорация «Росатом» заявила о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. В компании подчеркнули, что удары создали реальную угрозу безопасности станции. Один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на ЗАЭС не изменился.

Ещё один удар по станции был нанесён 9 апреля — украинский беспилотник атаковал корпус учебного центра ЗАЭС. Атака произошла через несколько минут после того, как инспекторы МАГАТЭ проехали мимо здания центра.

Киевский режим на фоне военных неудач на поле боя может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), написало хорватское издание Advance.

Организация Объединённых Наций присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил 11 апреля помощник генсека ООН Мирослав Енча.