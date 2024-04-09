Вена, 10 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. О проведении заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС запросила Россия, следом с соответствующей просьбой обратилась Украина. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Iaea.org Штаб-квартира МАГАТЭ

«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении заседания Совета», — уточнили в агентстве.

Внеочередное совещание состоится в штаб-квартире МАГАТЭ 11 апреля в 15:00 (16:00 мск). Для прессы заседание Совета будет закрыто.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение на учебный центр Запорожской АЭС, совершённое с помощью беспилотника. Произошедшее свидетельствует о готовности к новым атакам на станцию, добавил он. Нападения на АЭС безответственны и опасны, их необходимо прекратить, подчеркнул Гросси. В МАГАТЭ также отметили, что сотрудники агентства на станции в последние несколько дней «продолжали слышать непрерывные звуки военных действий» вблизи ЗАЭС.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что атаки дронов на ЗАЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться, призвал он.

Украинские беспилотники 7 апреля атаковали ЗАЭС. Прилёт был возле столовой, взрыв нанёс повреждения грузовику, с которого разгружали продукты. Это произошло через 20 минут после того, как там прошли эксперты МАГАТЭ. Также ВСУ нанесли удар в районе грузового порта. После этого украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС.

В российском постпредстве при международных организациях в Вене призвали украинские власти прекратить атаки на ЗАЭС и прилегающую к ней территорию, это грозит катастрофой. Дипломаты назвали действия киевского режима прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ.