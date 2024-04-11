Штат Луизиана, США, 7 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Подачу электроэнергии для более 500 тыс. жителей смогла восстановить после удара урагана «Ида» компания-оператор электросетей Entergy в американском штате Луизиана. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Уточняется, что подача электроэнергии возобновлена для 511 тыс. потребителей из 948 тыс. оставшихся без света жителей Луизианы. В том числе восстановлено энергоснабжение для жителей самого крупного города штата, Нового Орлеана. Также сотрудникам компании удалось вновь обеспечить электроэнергией 46 тыс. жителей штата Миссисипи.

В компании отметили, что на восстановительные работы ушло восемь суток. Компания планирует полностью завершить аварийно-восстановительные работы к 29 сентября, электрикам остаётся обследовать ещё более 1,2 тыс. км электросетей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 63 погибших в результате прохождения по территории США урагана «Ида».