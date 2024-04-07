Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Трое сотрудников Запорожской АЭС получили ранения, в том числе один из них тяжёлое, в результате беспрецедентной серии атак ВСУ по атомной электростанции, сообщила 7 апреля пресс-служба корпорации «Росатом».

Иван Шилов ИА Регнум

«В 11:38 удар пришёлся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три сотрудника (один из них тяжело)», — заявили в корпорации.

Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Дрон атаковал шестой энергоблок ЗАЭС. Удар пришёлся на купол. Критических повреждений в результате атаки не выявили, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, подчеркнул «Росатом».

Госкорпорация категорически осудила атаку по объектам ЗАЭС и её инфраструктуры. В этой связи «Росатом» призвал руководство МАГАТЭ и европейские правительства незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности АЭС.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом». Атомная станция расположена вблизи Энергодара на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. С марта 2022 года ЗАЭС находится под обстрелами ВСУ.

Так, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС 5 апреля. Прилёты украинских БПЛА зафиксировали в районе грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. В результате критически важная инфраструктура ЗАЭС повреждений не получила.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз 19 марта заявил, что ВСУ нарастили количество атак на ЗАЭС, особенно с использованием беспилотников.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов 6 апреля заявил, что атаки украинской армии на ЗАЭС связаны с отчаянием главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский хочет путём ядерного терроризма вызвать резонанс у мировой общественности и привлечь внимание Запада к Украине.