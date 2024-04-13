Москва, 13 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника, сообщил 13 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM», — сказал Конашенков на брифинге.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили: 583 самолёта, 270 вертолётов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что растущие потери в рядах ВСУ вынудили украинское командование развернуть дополнительный полевой госпиталь на купянском направлении. По информации источников эксперта, медики стараются стабилизировать состояние раненых бойцов ВСУ перед отправкой их в стационарные медучреждения.

13 апреля Конашенков также подтвердил освобождение российскими войсками села Первомайское в ДНР. Подразделения ВС РФ в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, отметил официальный представитель Минобороны.