ВСУ потеряли за сутки более 110 военных на южнодонецком направлении
Москва, 13 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки более 110 военных на южнодонецком направлении. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери противника составили более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — сказал Конашенков.
Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.
Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 840 военных, два танка, две бронемашины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 американского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ.