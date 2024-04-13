Москва, 13 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки более 110 военных на южнодонецком направлении. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 840 военных, два танка, две бронемашины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 американского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ.