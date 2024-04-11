Луганск, 11 апреля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Растущие потери в рядах ВСУ вынудили украинское командование развернуть дополнительный полевой госпиталь на купянском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 11 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Госпиталь, по информации источников эксперта, развёрнут в посёлке Ковшаровка к югу от Купянска. Медики стараются стабилизировать состояние раненых бойцов перед отправкой их в стационарные медучреждения.

«В связи с нехваткой специализированного транспорта и большим потоком раненых многих вывозят за свой счёт на гражданском автотранспорте», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении, по информации Марочко, украинские подразделения стали чаще отказываться от контратак и переходить в глухую оборону. Из-за острой нехватки бронетехники и личного состава они в основном ведут контрбатарейную борьбу и отражают атаки российских войск.

Минобороны России распространило видео с места боёв на купянском направлении, в ходе которых огнемётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты украинских военных.