Москва, 13 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные взяли под контроль село Первомайское в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 апреля на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что населённый пункт Первомайское на авдеевском направлении освобождён подразделениями группировки войск «Центр». Военные действовали активно и самоотверженно.

Кроме того, за сутки ВС РФ отразили на авдеевском направлении восемь контратак украинских штурмовиков в районах Уманского, Первомайского, Красногоровки, Бердычей и Ленинского. Противник потерял до 235 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30 калибра 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля советник главы республики Ян Гагин заявил, что российские военные установили флаг в Первомайском. По его словам, контроль над этим населённым пунктом говорит о динамичном продвижении ВС РФ.

Главком ВСУ Сырский 6 апреля назвал район Первомайского одним их трёх направлений, где сложилась катастрофическая для украинских войск ситуация. Ещё два таких направления — районы восточнее Часова Яра и Клещеевки на артёмовском направлении и район Новомихайловки на новопавловском направлении. Он уточнил, что у Первомайского, Водяного и Часова Яра идут самые ожесточённые бои.