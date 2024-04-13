Москва, 13 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, сообщило 13 апреля Министерство обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Нанесено поражение подразделениям ВСУ у Купянска Харьковской области, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Потери ВСУ на данном направлении в минувшие сутки составили до 25 военнослужащих, также противник потерял несколько единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Krab» и «Акация», гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», добавил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по скоплениям бойцов ВСУ в Харьковской области, в том числе по одному из штабов. По сведениям подпольщиков, в результате удара, зафиксированного в районе Купянска, ранены и уничтожены боевики украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

11 апреля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что растущие потери в рядах ВСУ вынудили украинское командование развернуть дополнительный полевой госпиталь на купянском направлении. По информации источников эксперта, медики стараются стабилизировать состояние раненых бойцов ВСУ перед отправкой их в стационарные медучреждения.

13 апреля Конашенков также подтвердил освобождение российскими войсками села Первомайское в ДНР. Подразделения ВС РФ в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, отметил официальный представитель Минобороны. Средства ПВО в течение суток сбили 222 беспилотника ВСУ и восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Vampire», добавил Конашенков.