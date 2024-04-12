Харьков, Украина, 12 апреля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по скоплениям бойцов ВСУ в Харьковской области, в том числе по одному из штабов, сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По сведениям подпольщиков, в результате удара, зафиксированного в районе Купянска, ранены и уничтожены боевики украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, удар нанесён по конторе лесхоза в селе Верхняя Писаревка, где расположен штаб ВСУ.

«Известно, что в конторе бандеровцы устроили импровизированный штаб. Пока выясняем — попали под удар бандеровские офицеры или нет», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Под удар попали и небольшие скопления украинских боевиков, которые перемещались по лесу в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подполье сообщили об ударе российских военных по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику.

Кроме того, 12 апреля подпольщики сообщили об ударе российских военных по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге и пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области. В Староконстантинове расположен военный аэродром, который готовят к принятию самолётов F-16.

Удары нанесены по скоплению готовящихся к ротации украинских военных в посёлке Свесса Сумской области и по расположению ВСУ рядом с посёлком Радостный Сад на противоположном берегу от города Николаев.