Берлин, 12 апреля, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов говорить с президентом России Владимиром Путиным, как только в Кремле «осознают необходимость» прекращения боевых действий на Украине, такое заявление канцлер сделал в интервью изданию Tageszeitung.

OSCE Parliamentary Assembly

Журналист спросил, когда именно это может произойти.

«Когда придёт время», — ответил Шольц.

Он заявил, что будет готов разговаривать с президентом России только тогда, когда Путин поймёт, что ему «придётся» вывести войска с территории бывших регионов Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шольц заявлял, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради её собственной безопасности.

В марте обозреватели британской газеты The Times отмечали, что когда Владимир Путин «кашляет», Олаф Шольц начинает искать бункер. Издание сослалось на одного из советников французского лидера Эммануэля Макрона, по словам которого Германия, как крупнейший источник поддержки Киева в Европе, якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.

Германия не такая большая страна, чтобы в одиночку обеспечить Украину необходимой помощью, отмечал Шольц 7 февраля. По его словам, если к этому не подключатся другие государства, то это будет грозить опасностью Киеву.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.