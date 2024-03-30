Берлин, 30 марта, 2024, 03:10 — ИА Регнум. В интересах собственной безопасности Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи (31 марта) заявил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

По словам канцлера, мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости быть не может.

«Мы все стремимся к более спокойному миру. Поэтому мы поддерживаем Украину в её борьбе за справедливый мир — так долго, сколько потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», — заявил Шольц.

Также канцлер ФРГ обвинил Россию в нарушении принципа незыблемости границ с помощью силы. У Германии есть возможность вернуть значение этому принципу, поддерживая Украину, добавил он. Шольц призвал немецкое общество к единству, подчеркнув, что «право должно победить насилие». Это является необходимым условием для достижения мира, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, в марте британская газета The Times написала, что, когда президент России Владимир Путин «кашляет», канцлер ФРГ Олаф Шольц начинает искать бункер. Издание сослалось на одного из советников французского лидера Эммануэля Макрона, по словам которого Германия, как крупнейший источник поддержки Киева в Европе, якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.

Германия не такая большая страна, чтобы в одиночку обеспечить Украину необходимой помощью, признал Шольц 7 февраля. По его словам, если к этому не подключатся другие государства, то это будет грозить опасностью Киеву.

Никакая поддержка киевского режима со стороны Запада не изменит ход спецоперации. Поставки вооружений на Украину только истощат ресурсы стран, которые будут в этом участвовать, подчеркнули в Кремле.