В Британии заявили, что Шольц начинает искать бункер, когда Путин кашляет
Times: когда Путин кашляет, Шольц начинает искать бункер
Лондон, 16 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц быстро начинает «искать бункер», когда президент России Владимир Путин «кашляет», сообщил пожелавший остаться анонимным один из советников президента Франции Эммануэля Макрона британской газете Times.
«Как выразился один советник Макрона: «Когда Путин кашляет, Шольц немедленно отправляется на поиски бункера», — говорится в сообщении издания.
Ирония заключается в том, передаёт газета, что крупнейшего источника поддержки Киева в Европе, Германию, обвиняют в том, что она якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.
Как передавало ИА Регнум, в феврале Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого канцлера, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.
Ранее Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и Североатлантического альянса на Украину.