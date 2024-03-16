Лондон, 16 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц быстро начинает «искать бункер», когда президент России Владимир Путин «кашляет», сообщил пожелавший остаться анонимным один из советников президента Франции Эммануэля Макрона британской газете Times.

EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Как выразился один советник Макрона: «Когда Путин кашляет, Шольц немедленно отправляется на поиски бункера», — говорится в сообщении издания.

Ирония заключается в том, передаёт газета, что крупнейшего источника поддержки Киева в Европе, Германию, обвиняют в том, что она якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого канцлера, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

Ранее Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и Североатлантического альянса на Украину.