Берлин, 7 февраля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Германия не сможет обеспечивать Украину необходимой военной и финансовой помощью без помощи союзников, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии поездки в Соединённые Штаты Америки, его слова приводит агентство Reuters.

Bundesregierung/Kugler

«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — сказал немецкий политик, подчеркнув, что, если ФРГ останется единственным источником военной помощи Киеву, это грозит «настоящей опасностью».

О том, что Олаф Шольц 9 февраля посетит Соединённые Штаты Америки, в конце января сообщило информационное агентство Bloomberg. Отмечалось, что в рамках визита в Вашингтон канцлер Германии проведёт встречу с американским президентом Джо Байденом, в ходе которой стороны обсудят дальнейшие поставки вооружений и финансовой помощи Украине, конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц в ходе брифинга 7 февраля заявил, что Берлин достиг пределов своих возможностей в вопросе производства и поставок Украине. При этом он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у немецкой промышленности есть гарантии того, что все поставляемые Украине вооружения будут приняты.

Ранее о том, что Германия и её экономика не способны в одиночку обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины, заявил глава министерства финансов страны Кристиан Линднер. По его словам, Германия рискует оказаться в ситуации экономического перенапряжения в случае сокращения поставок помощи Киеву другими странами.

Согласно отчёту о военных расходах, опубликованном 19 февраля министерством иностранных дел ФРГ, правительство Германии с начала проведения Россией специальной военной операции выделило на двустороннюю поддержку Украины более 27,8 миллиарда евро.