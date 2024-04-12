Белгород, 12 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе объявлялась около 17:30 мск. Её отменили через 36 минут.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области ракетная опасность объявлялась также 5, 6, 7 и 9 апреля.

12 апреля Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали двое жителей Белгорода. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. Один пострадавший получил осколочное ранение нижней конечности, другой — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

В этот же день белгородский губернатор проинформировал о сбитии над территорией региона двух беспилотников ВСУ. Жители не пострадали, повреждения получит один автомобиль.

Минобороны также 12 апреля сообщало, что над территорией Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника самолётного типа.

В Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ за неделю были повреждены более 600 квартир, 30 частных домов и свыше 400 автомобилей, рассказал 8 апреля мэр города Валентин Демидов.