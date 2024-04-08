Белгород, 8 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Белгороде из-за обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю повреждены более 600 квартир, 30 частных домов, а также свыше 400 автомобилей. Об этом во время оперативного совещания сообщил мэр города Валентин Демидов.

Belgorod Region Governor/Global Look Press

«За прошедшую неделю прирост составил по Белгороду 647 жилых объектов. Это 613 квартир и 34 индивидуальных жилых дома. В окнах это 519 окон и 846 балконов», — пояснил он.

Глава города добавил, что на прошлой неделе было запланировано остекление около 2 тыс. окон и балконов к 8 апреля. Сроки восстановления задерживаются по разным причинам, в том числе из-за позднего доступа в квартиры. По словам Валентина Демидова, подрядчики завершат планируемый объём работ в течение двух дней.

Восстановить оставшиеся 1,2 тыс. окон предстоит до 15 апреля, а 2,8 тыс. балконов — поэтапно до 26 апреля, уточнил он.

«По машинам. В работе 1158 автомобилей у нас на сегодня, прирост за неделю 411… Мы запланировали полтысячи автомобилей выплатить за неделю, 304 уже выплатили, еще 320 — подготовили документы на выплаты, сегодня передали на оплату. Соответственно, оставшиеся автомобили все планируется завершить до 15 апреля поэтапно», — рассказал мэр.

Как передавало ИА Регнум, на прошлой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что теперь жителей Белгорода будут предупреждать не только о ракетной опасности, как это было ранее, но и об атаке украинских беспилотников.

7 апреля около 18:00 силы противовоздушной обороны РФ сбили в небе над Белгородской областью четыре украинских дрона.

В этот же день двумя часами ранее российские силы ПВО уничтожили над регионом 12 БПЛА противника.