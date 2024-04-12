Белгород, 12 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Над Белгородской областью сбиты три украинских беспилотника, сообщила 12 апреля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ информировало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.