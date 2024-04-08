Белгород, 9 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 апреля запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в Telegram-канале.

Пост губернатор опубликовал в 00:15 мск. Спустя 11 минут глава Белгородской области проинформировал об отмене сигнала ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля во время оперативного совещания мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о повреждениях города в результате обстрелов ВСУ. Он уточнил, что из-за атак украинских боевиков только за последнюю неделю были повреждены более 600 квартир, 30 частных домов, а также свыше 400 автомобилей. До 15 апреля предстоит восстановить 1,2 тыс. окон, до 26 апреля — 2,8 тыс. балконов. В работе у властей остаются 1158 автомобилей, прирост за неделю 411 машин. За неделю выплаты получат владельцы полтысячи автомобилей, 304 уже выплатили, еще 320 — подготовлены документы на выплаты, добавил Демидов.

Вечером 3 апреля Вячеслав Гладков заявил, что жителей Белгорода будут предупреждать не только о ракетной опасности, как это было ранее, но и об атаке украинских беспилотников. Сигнал будет передаваться в зависимости от предупреждения, полученного от Министерства обороны РФ, уточнил губернатор Белгородской области.