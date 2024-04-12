Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгороде
Гладков: два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгороде
Белгород, 12 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу, им оказывают всю необходимую помощь.
Вместе с тем губернатор добавил, что при атаке БПЛА повреждён фасад административного здания. На месте работают оперативные службы.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над регионом.
Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.
В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении атаки БПЛА. Глава региона отметил, что последствия на земле уточняются.
ВСУ 10 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района Курской области. В результате атаки погибли три человека, из них двое — дети.