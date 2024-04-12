Белгород, 12 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила 12 апреля мэрия города.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

О запуске сигнала ракетной опасности сообщил и глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгородской области ракетная опасность объявлялась 5, 6, 7 и 9 апреля.

12 апреля Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали двое жителей Белгорода. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. Один пострадавший получил осколочное ранение нижней конечности, другой — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Минобороны также 12 апреля сообщало, что над территорией Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника самолётного типа.

В Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ за неделю были повреждены более 600 квартир, 30 частных домов и свыше 400 автомобилей, рассказал 8 апреля мэр города Валентин Демидов. Он также назвал сроки, в которые будет восстановлено повреждённое остекление окон и балконов.