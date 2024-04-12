Москва, 12 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 авиабомб HAMMER и JDAM, а также 1712 дронов, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб HAMMER производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 1712 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Также за неделю российской армией были уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов противника. По данным Минобороны, ВСУ остались без пяти установок ЗРК «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Как передавало ИА Регнум, неделей ранее официальный представитель российского военного ведомства информировал, что российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции уничтожили шесть боевых самолётов Вооружённых сил Украины. Также украинская армия лишилась пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, российские силы сбили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.