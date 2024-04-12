Москва, 12 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили в зоне спецоперации пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 апреля на брифинге.

ТАСС/Александр Река

По данным ведомства, ВСУ остались без пяти установок ЗРК «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Конашенков также проинформировал, что российские войска поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, отвечая на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. За период с 6 по 12 апреля по этим объектам нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, все цели поражены.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Минобороны проинформировали об уничтожении за сутки трёх складов с вооружением для ВСУ, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-125 и 266 беспилотников.