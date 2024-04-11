Москва, 12 апреля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Почти четырёхчасовые переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, проходившие в Кремле 11 апреля, завершились. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Почти четыре часа длилось в сумме общение Путина и Лукашенко. Сегодня. Чтобы продолжиться завтра», — отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Россию. В пресс-служба Кремля уточнили, что российский лидер Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с Александром Лукашенко. Главы государств намерены обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Санкт-Петербурге.

Путин и Лукашенко в ходе переговоров 12 апреля подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.

Ударами по территории России Киев провоцирует Москву на ответные атаки по украинским энергетическим объектам, заявил 11 апреля Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.