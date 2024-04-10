Москва, 10 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11–12 апреля проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении пресс-службы.

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» в свою очередь сообщил, что в ходе встречи президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку.

«Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы», — сказано в сообщении.

Кроме того, 12 апреля Путин и Лукашенко подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере, отметил также Telegram-канал.

Как передавало ИА Регнум, в ходе переговоров в январе 2024 года в Петербурге президенты России и Белоруссии утвердили план развития Союзного государства, а также подписали ряд иных документов, среди которых — стратегия научно-технического развития и декрет о единой промышленной политике.

В марте Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. В частности, 2 марта главы государств обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.