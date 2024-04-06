Москва, 6 апреля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане, сообщили 6 апреля в госкорпорации «Роскосмос».

Кадр из видео

«Сегодня в 10:17 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» <…> приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — проинформировали в корпорации.

На землю вернулись первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О’Хара.

В «Роскосмосе» сообщили, что утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

В 06:54 мск «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС. Включение двигателя корабля на торможение произошло в 09:24 мск, его разделение на отсеки — в 09:52 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 09:54 мск и ввод основного парашюта — в 10:03 мск.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-25», пуск которого состоялся с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и вышел на орбиту.

Корабль «Союз МС-25» прибыл на Международную космическую станцию 25 марта. На станцию прибыли космонавты Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. Так, Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток. Дайсон вернётся на землю 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом.