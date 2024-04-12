Вена, 12 апреля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. На внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС представители Украины неубедительно пытались перевести стрелки с себя на Москву. Об этом 11 апреля заявил по итогам заседания представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Dean Calma Заседание МАГАТЭ. Вена

«По моим впечатлениям… абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно», — сказал Ульянов.

Дипломат дал положительную оценку прошедшей внеочередной сессии. На заседании удалось привлечь внимание мирового сообщества к опасным действиям Украины на объекте. Россия призвала Украину прекратить атаки на ЗАЭС, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, после неоднократных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание в закрытом формате для прессы провели 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Киеву это развязывает руки для дальнейших безрассудных действий, добавил дипломат.

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча 11 апреля заявил, что всемирная организация присоединилась к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты, отметил он.

Только в апреле украинские беспилотники несколько раз атаковали объекты на территории ЗАЭС. 5 апреля дроны ВСУ ударили в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Через два дня прилёт был возле столовой, взрыв нанёс повреждения грузовику, с которого разгружали продукты. Это случилось через 20 минут после визита экспертов МАГАТЭ. Также ВСУ нанесли удар в районе грузового порта. После этого украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС.