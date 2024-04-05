Энергодар, Запорожская область, 5 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Дроны украинской армии атаковали Запорожскую атомную электростанцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции N 2. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС», — проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате атак дронов не произошло повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы ЗАЭС.

В пресс-службе в очередной раз указали на недопустимость обстрелов атомной станции и объектов её инфраструктуры, так как это может повлиять на её безопасную эксплуатацию и привести к тяжёлым последствиям.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что ВСУ нарастили количество атак на Энергодар и Запорожскую АЭС, особенно с использованием беспилотников. По его словам, в результате этого никто не погиб, однако есть попадания по административным зданиям.

Пресс-служба ЗАЭС 14 марта сообщила о сброшенном украинским беспилотником взрывном устройстве в пяти метрах от топливохранилища станции. Отмечалось, что ВСУ продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры станции.