Москва, 11 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла для России разговаривать с Украиной.

Владимир Гердо/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

11 апреля Лукашенко в ходе своего рабочего визита приехал в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российские журналисты перед началом мероприятия задали президенту Белоруссии несколько вопросов, в частности о том, как разговаривать с киевским режимом и лично Владимиром Зеленским после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — ответил Лукашенко.

Разговоры с украинской стороной не имеют смысла, они только «патроны подносили», говорить надо с теми силами, которые стоят за киевским режимом и упомянутым терактом, добавил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы стали стрелять по людям, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали не менее 550 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след.

11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Пресс-служба Кремля сообщала, что президент Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с Лукашенко. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

В ходе указанного заседания президенты России и Белоруссии утвердили план развития Союзного государства, а также подписали ряд иных документов, среди которых — стратегия научно-технического развития и декрет о единой промышленной политике.