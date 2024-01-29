Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

Кроме того, лидеры лидеры двух стран подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, а также резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863432" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как передавало ИА Регнум, 29 января Лукашенко вместе с Путиным принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Заседание прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент России удивился толщине папки с документами, подготовленными для подписания. На видеокадрах видно, как президент придвигает к себе толстую коричневую папку, с усилием приподнимает её и передаёт дальше. При этом у него удивлённое выражение лица.