Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике
Путин и Лукашенко подписали декрет о промышленной политике Союзного государства
Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве.
Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге.
Кроме того, лидеры лидеры двух стран подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, а также резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годов.
Как передавало ИА Регнум, 29 января Лукашенко вместе с Путиным принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Заседание прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент России удивился толщине папки с документами, подготовленными для подписания. На видеокадрах видно, как президент придвигает к себе толстую коричневую папку, с усилием приподнимает её и передаёт дальше. При этом у него удивлённое выражение лица.