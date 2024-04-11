Москва, 11 апреля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщило 11 апреля белорусское государственное информагентство «Белта».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Вместе с Лукашенко в Москву прибыла Марина Василевская, первая в истории страны женщина-космонавт, в апреле 2024 года вернувшаяся с МКС.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с Лукашенко.

Главы России и Белоруссии планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге, отмечалось в сообщении.

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» в свою очередь сообщал, что в ходе встречи президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку. Кроме того, 12 апреля Путин и Лукашенко подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.

В ходе переговоров в январе 2024 года в Петербурге президенты России и Белоруссии утвердили план развития Союзного государства, а также подписали ряд иных документов, среди которых — стратегия научно-технического развития и декрет о единой промышленной политике.

Ранее 11 апреля Лукашенко присвоил Василевской звание Героя Белоруссии. Звание было присвоено за мужество, проявленное при осуществлении космического полёта, и значительный личный вклад в освоение космоса. Василевская пробыла на орбите 14 суток.