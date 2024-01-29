Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся в понедельник в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады, а 29 января вместе с Путиным принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Заседание проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент России удивился толщине папки с документами, подготовленными для подписания. На видеокадрах видно, как президент придвигает к себе толстую коричневую папку, с усилием приподнимает её и передаёт дальше. При этом у него удивлённое выражение лица.

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В апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Союзное государство (СГ) является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляет их оборонный потенциал.