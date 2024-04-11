Москва, 11 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Энергоснабжение и транспортное сообщение необходимо как можно скорее восстановить в пострадавших от паводка регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 11 апреля на заседании правительства.

Егор Алеев/ТАСС

«Очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надёжного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — подчеркнул Мишустин.

Он поручил профильным ведомствам оценить возможности по компенсации убытков для предприятий и организаций в подтопленных районах и отметил, что малому бизнесу и сельхозпроизводителям приходится особенно тяжело.

Мишустин добавил, что нужно оперативно определиться, какие меры поддержки нужны предпринимателям, и в срок довести до пострадавших необходимые средства.

Как сообщало ИА Регнум, наиболее сложная ситуация с паводками, по информации МЧС, сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

К сильному весеннему половодью привело промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, заявил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.