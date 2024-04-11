Москва, 11 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занимается вопросами паводков значительную часть рабочего дня. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Что касается графика президента. На напряженность графика ситуация (с паводками. — Прим. ред.) не повлияла. Единственное что, конечно, значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами в межведомственном плане в контакте с региональными представителями», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что президент использует информацию, которая предоставлена, прежде всего, МЧС, так как данное ведомство обладает всем спектром оборудования для составления подробных карт с последствиями паводков и по прогнозированию.

Кроме того, глава государства планирует сегодня провести совещание по вопросу ликвидации последствий паводков с главами МЧС и Минстроя Александром Куренковым и Иреком Файзуллиным, а также с губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

Как передавало ИА Регнум, Файзуллин 9 апреля по поручению Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил Куренков.

Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Вместе с тем 11 апреля сообщалось, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос за сутки с 19 до 75 см. Уточнялось, что подтоплению подверглись девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Викуловском и Ялуторовском районах.

Также отмечается, что все жители населённых пунктов обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами.

Кроме того, в этот же день два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Министерства обороны России доставили в Оренбургскую область свыше 90 т гуманитарного груза для оказания помощи жителям региона, которые пострадали от паводка. Отмечается, что два борта Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости. Груз передала Тульская область.