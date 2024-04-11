Орск, Оренбургская область, 11 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Министерства обороны России доставили в Оренбургскую область свыше 90 т гуманитарного груза для оказания помощи жителям региона, которые пострадали от паводка. Об этом сообщило ведомство.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 т гуманитарного груза», — следует из сообщения.

Отмечается, что два борта Ил-76 доставили на аэродром Орск продукты питания и предметы первой необходимости. Груз передала Тульская область для помощи жителям Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны доставило самолётом в Оренбургскую область 35 тонн гуманитарного груза. Сбор помощи пострадавшим организовало правительство Тульской области.

Утром 11 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что уровень воды в реке Урал в регионе продолжит повышаться в ближайшие сутки, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов.

По состоянию на утро 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. Из них 1415 человек, включая 256 детей, находятся в пунктах временного размещения.

В Оренбургской области с 7 апреля действует режим ЧС федерального характера.